Первокурсники Бакинского исламского университета размещаются в другие вузы
24 сентября 2018 18:16 323
Кабмин Азербайджана обратился в Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) для размещения студентов первого курса Бакинского исламского университета в других вузах.
Об этом в понедельник сказал глава пресс-службы центра Ханлар Ханларзаде, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, в данный момент идет процесс размещения студентов первого курса Бакинского исламского университета на вакантные специальности в других вузах. При размещении студентов учитываются баллы, которые они набрали во время приемных экзаменов в вузы.
Ханларзаде добавил, что в настоящее время на первом курсе университета обучаются 139 студентов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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