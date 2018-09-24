В Минске состоялся фестиваль «Бакинский бульвар» - ФОТО

В столице Беларуси Минске прошел фестиваль азербайджанской музыки и культуры под девизом "Бакинский бульвар".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на мероприятии, организованном Конгрессом азербайджанских общин Беларуси совместно с мэрией Минска и при поддержке нашего посольства в этой стране и Азербайджанского торгового дома, были продемонстрированы древние обычаи и традиции, богатая культура нашего народа.

В течение дня на фестивале азербайджанской музыки и культуры, который прошел в центре Минска, местной общественности были продемонстрированы древние обычаи и традиции, богатая культура нашего народа, национальные блюда и производимая в нашей стране продукция различного ассортимента.

В мероприятии, в котором приняли участие официальные лица государства и правительства Беларуси, деятели культуры и искусства, представители национальных общин и СМИ, выступили руководитель департамента культуры мэрии города Минск Виталина Рудзикова, советник посольства Азербайджана в Беларуси Зульфугар Танрывердиев, представитель Государственного комитета по работе с диаспорой Эльчин Солтанов, заместитель председателя Конгресса азербайджанских общин Беларуси Вугар Юсифов и другие, рассказали об исторических дружественных связях между Азербайджаном и Беларусью. Выступившие, подчеркнув исключительную роль Конгресса азербайджанских общин Беларуси в развитии двусторонних культурных связей, отметили, что подобные мероприятия представляют особое значение в ознакомлении белорусской общественности с богатой культурой и национально-духовными ценностями Азербайджана.

В.Рудзикова сказала: "Вот уже в третий раз минчане с большим интересом знакомятся с национальными обычаями и традициями, богатой культурой и музыкальными шедеврами азербайджанского народа. Действительно, демонстрируемые на этом мероприятии ваши национальные блюда, производимая в вашей стране продукция, в особенности концертные программы певцов, приехавших из Баку, встречены с большим интересом. Уверена, что праздничное мероприятие войдет в историю как очередное торжество дружественных и братских связей между Азербайджаном и Беларусью".

Ведущие телеканалы и медиа-структуры Беларуси распространили интересные репортажи о фестивале, отражающие богатую культуру Азербайджана.

Гости мероприятия отведали национальные азербайджанские блюда.