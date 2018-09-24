Прекратилось извержение грязевого вулкана в Баку

Грязевой вулкан Отман-Боздаг, который начал извергаться на территории Гарадагского района Баку утром 23 сентября, потух.

Как передает Day.Az, об этом в понедельник сказал Trend директор Государственного природного заповедника группы грязевых вулканов Баку и Абшеронского полуострова министерства экологии и природных ресурсов Джейхун Пашаев.

По его словам, вечером грязевой вулкан полностью потух, и в настоящий момент нет никакой опасности.

"Нет никакой активности вулкана, также полностью остановилось движение продуктов вулканического извержения", - сказал директор заповедника.

Пашаев отметил, что на территории появились глубокие трещины.

"Министерство экологии и природных ресурсов проводит здесь мероприятия по безопасности, на территорию никого не пускают", - сказал Пашаев.

По его словам, вулкан находится на расстоянии 7-8 километров от населенного пункта Умид, поэтому населенному пункту не был нанесен ущерб.

"В результате извержения грязевого вулкана согнулся находящийся вблизи электрический столб, сотрудники ОАО "Азеришыг" сразу прибыли на место происшествия и устранили проблему", - добавил Пашаев.

Напомним, что 23 сентября в 08:53 началось извержение грязевого вулкана Отман-Боздаг, входящего в Государственный природный заповедник группы грязевых вулканов Баку и Абшеронского полуострова.

Высота пламени составляла 200-300 метров. На участке образовалось много трещин глубиной до 40 метров.

Предыдущее извержение второго по размеру грязевого вулкана в мире Отман-Боздаг произошло 6 февраля 2017 года.