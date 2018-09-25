Шахдаг вошел в топ-3 популярных курортов для горнолыжного отдыха в СНГ

25 сентября 2018 06:58

Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг самых популярных курортов ближнего зарубежья и стран СНГ, популярных для горнолыжного отдыха российских туристов зимой 2018/19, передает Day.Az.

Шахдаг находится в первой тройке по популярности горнолыжных туров россиян в страны СНГ.

В первой десятке курортов также Туфандаг.

Шымбулак в Казахстане, Гудаури в Грузии, Шахдаг в Азербайджане, Силичи в Беларуси, Цахкадзор в Армении, Чимган в Узбекистане, Каракол в Кыргызстане, Логойск в Беларуси, Туфандаг в Азербайджане и Алтайские Альпы в Казахстане составили первую десятку популярных для зимнего отдыха курортов стран СНГ.

По данным ТурСтат, на горнолыжных курортах Азербайджана планируют отдых в среднем на 7 дней зимой-2019. Туристический бюджет на азербайджанских курортах составит 100 долларов в сутки.

Дешевле всего зимний отдых обойдется в белорусских Силичах и Логойске.

Рейтинг составлен по результатам анализа турпоездок в зимний сезон-2018/19.

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