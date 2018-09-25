В UNEC совершенствуется экзаменационный процесс - ФОТО

В целях совершенствования и организованного проведения экзаменационного процесса в UNEC принято решение о создании Экзаменационного центра, сообщает вуз во вторник.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Для ознакомления с положением и еще большего усовершенствования направлений деятельности Экзаменационного центра состоялась встреча с участием ректора UNEC, профессора Адалата Мурадова и руководителей соответствующих структур.

Ректор отметил, что в европейских странах в связи с качеством обучения существует ряд требований, одним из которых является свободная деятельность Экзаменационного центра в высших учебных заведениях.

Выступив по вопросу направлений деятельности Экзаменационного центра, заместитель директора Центра оценки и управления качеством обучения Сохраб Исаев, затронул такие важные моменты как координирование экзаменационного процесса по факультетам, подготовительные работы перед экзаменом, оперативное решение обращений, составление отчетов для проведения анализов и др.

На встрече была дана информация по ряду новшеств, которые будут применяться в период осенней экзаменационной сессии. Было отмечено, что с 2018/2019 учебного года дисциплины "Бухгалтерский учет" и "Маркетинг" будут преподаваться на основе обновленного варианта силлабуса, а база тестов будет держаться в секрете. А по техническим и технологическим специальностям как и по другим специальностям, по 3 дисциплинам специальности экзамены будут проводиться в письменной форме.

После выступлений состоялась широкая дискуссия по вопросу создания Экзаменационного центра UNEC, прозвучали предложения и был сформирован механизм деятельности центра. В конце встречи для рассмотрения на Ученом совете были утверждены соответствующие правила регулирования деятельности Экзаменационного центра.