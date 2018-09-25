Taxify ответил на жалобы водителей Баку

Международная служба заказа такси Taxify считает текущую комиссионную ставку для водителей в Баку (20 процентов) соответствующей рыночным стандартам и не планирует пересматривать ее, сообщил во вторник Trend представитель транспортной компании. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Двадцатипроцентная комиссия - стандартная комиссия для крупных рынков, подобных Баку, и является оптимальной процентной ставкой для покрытия операционных расходов и затрат на разработку. Мы постоянно работаем над усовершенствованием нашего сервиса, чтобы предложить наилучший опыт как для водителей, так и для пассажиров", - сказал представитель компании.

Собеседник агентства также признал проблемы с некоторыми водителями, не желающими принимать заказы с безналичной оплатой, и сказал, что Taxify активно взаимодействует с ними, чтобы подобное не происходило.

"Мы внедрили конкретные меры контроля качества для борьбы с подобными случаями и уже видим значительный прогресс в данном направлении. Во время заказа такси через приложение, не должно быть каких-либо дополнительных стимулов, влияющих на предпочтения водителей в принятии заказа. На наш взгляд, этот вопрос находится в плоскости взаимодействия с водителями и обеспечения качества услуг, над, чем мы постоянно работаем", - заключил представитель компании.

Отметим, что некоторые водители в Азербайджане утверждают, что комиссионная ставка Taxify является высокой по сравнению с конкурентами.

Параллельно с этим, пользователи в социальных сетях в Азербайджане недовольны тем, что водители отклоняют заказы с безналичной оплатой. Беседы с водителями показывают, что они предпочитают наличные выплаты и стараются не принимать заказы с оплатой посредством банковских карточек.

Taxify недавно расширила свою деятельность в Азербайджане, приступив с 21 сентября к предоставлению услуг в городе Гянджа, а также объявила о запуске новой функции Driver Destinations, которая позволит водителям максимально увеличить свой ежедневный потенциал заработка, в результате чего водители могут пересмотреть свои предпочтения.

Taxify - международная транспортная компания, со штаб-квартирой в Таллинне, Эстония. Компания начала осуществлять услуги в августе 2013 года, а в 2014 году приступила к деятельности за пределами Эстонии.

По состоянию на май 2018 года Taxify работала в 25 странах и 40 городах Европы, Африки, Западной Азии и Центральной Америки. Компания имеет 10 миллионов клиентов по всему миру, и более 500 000 водителей используют платформу для оказания услуг перевозки клиентов.

Компания приступила к деятельности в Азербайджане в начале 2017 года.