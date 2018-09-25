В Азербайджане предлагается ужесточить наказания за нарушение правил охраны и использования недр

В Азербайджане предлагается установить новые наказания за нарушение правил охраны и использования недр земли, в связи с чем предусматривается внесение изменений в Уголовный кодекс. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно пункту один статьи 255 (нарушение правил охраны и использования недр) УК, за нарушение правил охраны и использования недр при проектировании, размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации горнодобывающих предприятий или подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, а равно самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, предусматривается наказание в виде штрафа в размере от трех до шести тысяч манатов, либо лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо исправительных работ на срок до одного года.

Предлагаемое изменение предусматривает нижний уровень штрафа шесть тысяч, высший уровень - десять тысяч манатов.

Кроме того, в пункт добавлено наказание в виде лишения свободы сроком на один год.

Согласно пункту два, добавленному к статье 255, в случае, если деяния, предусмотренные пунктом один, повлекли по неосторожности смерть пострадавшего лица или привели к другим последствиям, то предусматривается штраф в сумме от трехкратного до пятикратного размера нанесенного ущерба, либо лишение свободы сроком от трех до пяти лет.

Проект изменений будет вынесен на обсуждение пленарного заседания Милли Меджлиса (парламента) 1 октября.