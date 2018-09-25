В Азербайджане будет проведена сертификация учителей

В 2019 году в Азербайджане планируется начать сертификацию учителей. Об этом, как передает Day.Az, сказал во вторник Trend министр образования Джейхун Байрамов.

По словам министра, согласно изменению в закон "Об образовании" начнется процесс сертификации учителей.

Байрамов добавил, что рабочая группа работает над правилами сертификации и последовательностью ее проведения.

Министр считает, что сертификация не должна быть одноразовым процессом.

По его словам, сертификация учителей предусмотрена раз в пять лет.