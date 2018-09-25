В Азербайджане разработана новая крупнокалиберная снайперская винтовка - ФОТО
25 сентября 2018 16:07 616
В Азербайджане разработана новая крупнокалиберная снайперская винтовка. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Винтовка калибра 23×115 миллиметров весит 34 килограмма.
Дальность снаряда, выпущенного из оружия, - шесть километров. Точно поражает цель на дистанции в два километра.
Оружие впервые было представлено на международной оборонной выставкой ADEX-2018, которая открылась в понедельник в Баку.
В ближайшее время оружие пройдет испытание и будет передано Вооруженным силам Азербайджана.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!