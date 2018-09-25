В Азербайджане разработана новая крупнокалиберная снайперская винтовка - ФОТО

В Азербайджане разработана новая крупнокалиберная снайперская винтовка. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Винтовка калибра 23×115 миллиметров весит 34 килограмма.

Дальность снаряда, выпущенного из оружия, - шесть километров. Точно поражает цель на дистанции в два километра.

Оружие впервые было представлено на международной оборонной выставкой ADEX-2018, которая открылась в понедельник в Баку.

В ближайшее время оружие пройдет испытание и будет передано Вооруженным силам Азербайджана.