Азербайджан входит в число стран, где уровень бедности ниже 5%

Азербайджан входит в число 29 стран, которые смогли добиться снижения бедности до уровня менее пяти процентов.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, во вторник на международной конференции на тему "Роль Милли Меджлиса в осуществлении целей устойчивого развития в Азербайджане" сказал председатель комитета по аграрной политике Милли Меджлиса (парламента) Эльдар Ибрагимов.

По его словам, интенсификация глобализации создает в мире новые вызовы.

По его словам, ответы на новые вызовы - одно из важных требований к государствам и правительствам.

Председатель комитета также сказал, что за прошедший период Президентом Азербайджана была принята государственная программа в связи с Целями устойчивого развития и другие аналогичные государственные программы.

Ибрагимов сказал, что эта проводимая Азербайджаном работа высоко оценивается Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, а также другими международными структурами.