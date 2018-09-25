В Азербайджане большинство случаев смерти связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями

В Азербайджане сегодня большинство случаев смерти и инвалидности являются следствием сердечно-сосудистых заболеваний.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, во вторник на заседании комитета по здравоохранению Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана сказал член комитета, кардиолог-хирург Рашад Махмудов.

Депутат отметил, что не только в Азербайджане, но и во всем мире сердечно-сосудистые заболевания стоят на первом месте в списке причин смерти.

Махмудов предложил создать специальную программу по сердечно-сосудистым заболеваниям.

"Острые сердечно-сосудистые заболевания в Азербайджане являются серьезной проблемой для населения", - отметил Махмудов.

По его словам, в Азербайджане существует достаточная правовая база для лечения острых инфарктов миокарда.

"При инфаркте в течение двух часов благодаря специальной программе можно решить эту проблему", - добавил член парламентского комитета.