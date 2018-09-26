Тяжелая авария в Барде, есть погибший - ФОТО
26 сентября 2018 07:21 361
В Бардинском районе произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщает Report, инцидент произошел на части автотрассы Евлах-Агдам, пролегающей через территорию села Диванлы Бардинского района.
Автомобиль марки "Ока", потеряв управление врезался в железное ограждение. В результате аварии водитель автомобиля Хязили Азер скончался на месте происшествия.
По факту в Главном государственном управлении дорожной полиции ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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