Тяжелая авария в Барде, есть погибший - ФОТО

В Бардинском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает Report, инцидент произошел на части автотрассы Евлах-Агдам, пролегающей через территорию села Диванлы Бардинского района.

Автомобиль марки "Ока", потеряв управление врезался в железное ограждение. В результате аварии водитель автомобиля Хязили Азер скончался на месте происшествия.

По факту в Главном государственном управлении дорожной полиции ведется расследование.