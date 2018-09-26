"БВШН увлекла профессией инженера и девушек"

Day.Az со ссылкой на Trend представляет читателям интервью с Соной Мехдизаде, набравшей при поступлении в Бакинскую Высшую школу нефти 700 баллов.

- Сона, расскажите о себе.

- Я родилась 26 ноября 2000 года в Баку. В 2007 году пошла в первый класс средней школы №56, а с 2011 года училась в технико-гуманитарном лицее №147. Затем перешла в среднюю школу №58, которую окончила в этом году с золотой медалью. В 2007-2014 годах училась в музыкальной школе №13 имени Саида Рустамова по классу фортепиано.

- Кто больше всего помог вам добиться такого успеха на вступительных экзаменах?

- Прежде всего, конечно, это моя семья. Я очень признательна своей семье за постоянную поддержку и помощь. Хочу поблагодарить учителей лицея №147 и школы №58, а также педагогов, с которыми я занималась последние два года. Все они внесли вклад в мой успех.

- Почему вы выбрали первую группу специальностей?

- В старших классах я стала больше интересоваться техническими предметами, особенно математикой, физикой и химией.

- Что вам нравится делать в свободное время?

- Играю на пианино, читаю художественную литературу, люблю бывать на свежем воздухе и занимаюсь спортом.

- Почему из всех вузов страны вы выбрали БВШН?

- Уже с девятого класса я стала собирать информацию об университетах, спрашивала совета у педагогов и знакомых студентов. А во время приемных экзаменов решила, что буду учиться в БВШН. Думаю, что этот вуз - лучший в стране для получения профессии инженера.

- Какую специальность вы выбрали в БВШН?

- Я буду учиться по специальности "Инженер по автоматизации процессов".

- Это ваш собственный выбор? Или вы следовали совету родителей и знакомых?

- Я сама выбрала эту профессию. Родители с детства позволяли мне самой делать выбор.

- Как вы считаете, трудно женщине быть инженером?

- Я считаю, что профессии не нужно делить на "мужские" и "женские". А женщин-инженеров с каждым годом становится все больше. Думаю, в этом есть и заслуга Бакинской Высшей школы нефти, благодаря которой девушки стали больше интересоваться этой профессией.

- Что вас отличает от других?

- Наверное, то, что я все стараюсь сделать идеально. Я должна либо сделать работу "на отлично", либо вообще не делать. Конечно, все всегда идеальным не бывает, и люди порой терпят неудачу. Я стараюсь учиться на своих ошибках, чтобы не повторять их снова.

- У какой профессии, по-вашему, самое перспективное будущее?

- По-моему, компьютерные науки, информационные технологии и автоматизация имеют самые удивительные перспективы.

- В какой компании и на какой должности вы бы хотели работать в будущем?

- Признаться, не люблю задумываться о далеком будущем. Конечно, хорошее планирование - это уже половина дела. Но что произойдет на самом деле, покажет только будущее.

- Что, по-вашему, нужно, чтобы достичь успеха? От чего он зависит: от самого человека или от удачи?

- Прежде всего, нужно перед собой поставить четкую цель. Потом определить верный путь к ней и приложить все силы, чтобы ее достичь. Везение и удача играют, конечно, большую роль, но чересчур полагаться на них не стоит.

- Какой совет вы бы дали будущим абитуриентам?

- Я им советую выбирать специальность до, а не после вступительных экзаменов. Определив цель, настойчиво идти к ней. Готовясь к экзаменам, уделять время отдыху. Не стоит изолировать себя от внешнего мира, полностью погрузившись в занятия.

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