Вышел очередной печатный номер онлайн-газеты Azernews

26 сентября вышла очередная печатная версия онлайн газеты AzerNews.



В новом номере газеты читайте:

Баку открывает прямые рейсы в Женеву,

Азербайджан принимает серьезные меры, чтобы стать региональным транзитным центром,

Реализация соглашения ОПЕК + может считаться удовлетворительной,

Проект государственного бюджета на 2019 год направлен правительству и т.д.

AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).



С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.