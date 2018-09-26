Вышел очередной печатный номер онлайн-газеты Azernews

26 сентября 2018 11:25

26  сентября вышла очередная печатная версия онлайн газеты AzerNews.
  
В новом номере газеты читайте:

Баку открывает прямые рейсы в Женеву,

Азербайджан принимает серьезные меры, чтобы стать региональным транзитным центром,

Реализация соглашения ОПЕК + может считаться удовлетворительной,

Проект государственного бюджета на 2019 год направлен правительству и т.д.

AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).

С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.

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