В Азербайджане вышел в свет известный труд Фердинанда де Соссюра «Курс общей лингвистики»
Центр Перевода Азербайджана издал переведенную на азербайджанский язык книгу всемирно известного языковеда, основоположника семиологии и структурной лингвистики Фердинанда де Соссюра "Курс общей лингвистики". Об этом сообщает центр в среду, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Книга, составленная на основе лекций основоположника языкознания XX века и оказавшая огромное влияние на гуманитарное мировоззрение прошлого века, была подготовлена швейцарскими лингвистами - Шарлем Балли и Альбером Сеше спустя три года после кончины известного ученого. Она переведена и издана на многих языках мира.
Широкий охват затрагиваемых в книге общих методологических проблем гуманитарной науки вызовет интерес широкой читательской аудитории, позволив изданию стать хорошим подспорьем для лингвистов и переводчиков.
Книга переведена академиком Низами Джафаровым и доктором филологических наук Исмаилом Темироглу.
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