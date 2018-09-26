Обнародованы даты смены сезонов в Азербайджане в 2019 году.

Как сообщил Report заместитель директора по научным вопросам Шемахинской астрофизической обсерватории им. Насреддина Туси Национальной академии наук Азербайджана Хыдыр Микаилов, в 2019 году весна наступит в Азербайджане 21 марта в 01.58 часов по бакинскому времени, передает Day.Az.

Он отметил, что во время наступления весны происходит равноденствие: "В это время день по продолжительности равен ночи. Солнце, двигаясь по своей орбите, пересекает небесный экватор. То есть Солнце переходит из южного полушария Земли в северное. Эту точку называют точкой весеннего равноденствия. Когда Солнце находится в этой точке, продолжительность ночи и дня уравнивается. Тогда наступает весна".

Сотрудник обсерватории добавил, что поскольку весна наступит 21 марта, праздник Новруз будет отмечаться 22 марта.

Х.Микаилов отметил, что в стране лето наступит 21 июня в 19.54: "Это называется также днем летнего солнцестояния. Это самый длинный световой день в году, когда солнце достигает максимально высокой позиции. Осень наступит 23 сентября в 11.50. В этот день день и ночь тоже сравняются, и это называют осенним равноденствием. Солнце, двигаясь по своей орбите, пересекает большой экватор и переходит из северного полушария в южное. Зима на территорию страны придет 22 декабря в 08:19".

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