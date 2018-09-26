В Азербайджане ожидаются ливни и град

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 27 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, передает Day.Az.

Однако ночью в некоторых частях полуострова возможны кратковременные осадки. Будет преобладать сильный северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 16-18, днем 19-22 градуса тепла, в Баку ночью ожидается 16-18, днем 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление поднимется с 763 мм до 767 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 75-85%, днем 60-70%.

В районах Азербайджана 27 сентября на отдельных территориях будут грозы, временами дожди. В некоторых местах осадки могут перейти в ливень, есть вероятность града. Будет преобладать западный ветер, скорость которого местами усилится.

Ночью температура воздуха составит 14-19, днем 22-27 градусов тепла, в горах ночью ожидается 7-12, днем 12-17 градусов тепла.

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