В Азербайджане вводятся новые штрафы
26 сентября 2018 14:40 2 530
В Азербайджане за нарушение санитарно-гигиенических норм во время организации похорон будет применяться штраф.
По сообщению Report, соответствующие поправки предложены в Кодекс об административных проступках, передает Day.Az.
Согласно пункту 2 статьи 516-1 (Нарушение законодательства о правилах управления кладбищами), физические лица будут штрафоваться на сумму от 20 до 50 манатов, должностные лица - от 500 до 1000 манатов.
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