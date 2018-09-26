В Азербайджане вводятся новые штрафы

В Азербайджане за нарушение санитарно-гигиенических норм во время организации похорон будет применяться штраф.

По сообщению Report, соответствующие поправки предложены в Кодекс об административных проступках, передает Day.Az.

Согласно пункту 2 статьи 516-1 (Нарушение законодательства о правилах управления кладбищами), физические лица будут штрафоваться на сумму от 20 до 50 манатов, должностные лица - от 500 до 1000 манатов.

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