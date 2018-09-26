В Азербайджане арестованы лица, нарушавшие санитарно-гигиенические нормы при забое птицы
26 сентября 2018 15:25 279
В Азербайджане арестованы лица, нарушавшие санитарно-гигиенические нормы при забое птицы.
Об этом в среду говорится в совместном сообщении Агентства пищевой безопасности, МВД и Генпрокуратуры Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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