В Азербайджане арестованы лица, нарушавшие санитарно-гигиенические нормы при забое птицы.

Об этом в среду говорится в совместном сообщении Агентства пищевой безопасности, МВД и Генпрокуратуры Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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