Азербайджанская девушка выбрана Facebook для участия в проекте Силиконовой долины

WoWoman - образовательная платформа для женщин, основанная в Азербайджане, - была выбрана в ТОП 100 стипендиатов программы развития лидерства Facebook сообщества из более чем 6000 претендентов со всего мира. Об этом сообщили Trend в пресс-службе WoWoman, передает Day.Az.

На мероприятии будут стипендиаты из 46 стран, 25-летний основатель WoWoman Зарангиз Гусейнова будет единственными представителем из стран СНГ. Она летит в Силиконовую долину через две недели.

"Это невероятная возможность и честь для всех членов нашего сообщества, нашей команды и, думаю, для Азербайджана в целом быть представленными на мероприятии такого уровня и иметь возможность учиться у лучших профессионалов и развиваться дальше. Как и всегда, я сделаю все возможное, чтобы привезти все знания и вдохновение домой!", - отметила Зарангиз Гусейнова.

Программа Facebook Community Leadership имеет три основных элемента:

1. Учебная программа, разработанная для развития лидерства, участия в стратегическом сообществе и технических навыков.

2. Финансирование. Каждый участник получит финансовую поддержку для своей деятельности по развитию сообщества в автономном режиме.

3. Сеть поддержки. Участники смогут встречаться с экспертами сообщества, руководством Facebook и другими участниками FCLP. Они получат поддержку профессионалов Facebook и будут иметь возможность наладить связи с местными экспертами, организациями и идейными лидерами.

WoWoman была основана в Азербайджане в 2014 году, чтобы создать для женщин площадку, где они смогут претворить в реальность свои самые "невозможные" мечты. В сообщество входит более 25.000 членов, было проведено более 200 тренингов и вебинаров, 40 программ по таким темам, как предпринимательский настрой, сетевое взаимодействие, самопрезентация, курсы английского языка, финансы и другие универсальные навыки, а также по таким профессиональным навыкам, как программирование и дизайн. В программах участвовало 7.000 участников из Азербайджана, Кыргызстана и Пакистана. Платформа была представлена в Гарвардском университете, Стэнфордском университете, Массачусетском технологическом институте, на TEDx в Германии, Latitude59 в Эстонии и т.д. Главными партнерами платформы в Азербайджане являются P&G, AzerTurk Bank и посольство США.

Силиконовая доли́на (этимологически верный перевод - Кремниевая долина, англ. Silicon Valley) - юго-западная часть консолидированного метрополитенского статистического ареала (агломерации-конурбации) Сан-Франциско в штате Калифорния (США), отличающаяся большой плотностью высокотехнологичных компаний, связанных с разработкой и производством компьютеров и их составляющих, особенно микропроцессоров, а также программного обеспечения, устройств мобильной связи, биотехнологиии т. п. Несмотря на создание ряда других инновационных кластеров в США и других странах, Силиконовая долина остаётся ведущим центром такого рода, - в частности, получая треть всех венчурных капиталовложений, которые делаются в США.

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