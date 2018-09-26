Госкомтаможни Азербайджана проводит тренинг для представителей СМИ - ФОТО

В Азербайджане продолжается тренинг на тему "Таможенные реформы и модернизация", проводимый Государственным таможенным комитетом для представителей СМИ. Об этом говорится в четверг в сообщении Комитета, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На тренинге выступили с презентациями сотрудники Главного управления организации таможенного контроля и упрощения торговли Госкомитета - начальник отдела управления таможенными процедурами Эльчин Рустамов, начальник отдела транзитных операций Фарид Велиев и начальник отдела по работе с участниками внешней торговли Махмуд Нуриев.

Участники тренинга смогли ознакомиться с такими темами, как "Новшества в таможенном контроле по упрощению торговли", "Системы пропуска "Зеленый выход" и "Красный выход", предусмотренные для пассажиров", "Отношения с другими лицами таможенных органов; таможенное представительство, таможенный перевозчик, институт полномочного экономического оператора".

Во второй половине дня участники тренинга посетят таможенный пост "Самур", расположенный на границе с Россией. Представители прессы смогут применить полученные знания на практике.

Напомним, что тренинг, начавшийся 25 сентября, продлится до 29 сентября.

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