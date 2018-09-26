Завтра в Азербайджане по-особому встретят приезжающих туристов

Местные и иностранные туристы 27 сентября смогут бесплатно посетить Государственный культурно-исторический и природный заповедник "Янардаг" и Государственный историко-архитектурный заповедник "Атешгях" ("Храм огнепоколонников"), говорится в сообщении Государственного агентства по туризму, распространенном в среду. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

27 сентября - во Всемирный день туризма - в Азербайджане планируется провести ряд мероприятий.

В этом году впервые в Международном аэропорту Гейдар Алиев будет организована особая церемония встречи туристов, которые завтра приедут в Азербайджан. Им будут преподнесены подарки в виде национальных сладостей.

Также для посещения главных туристических мест на автобусы "Baku City Tour" будет применена 50-процентная скидка. Завтра с 10:00 до 19:00 через каждый час автобусы будут выезжать от Дома правительства.

Кроме того, на Площади фонтанов будет организована выставка ручных работ мастеров прикладного искусства из керамики, глины, миниатюры, продемонстрировано изготовление образцов ковроделов, ювелиров, гончаров, национальных музыкальных инструментов, показаны мастер-классы.

На фестивале, который продолжится четыре дня, с утра и до 18:00 будут продемонстрированы национальные сладости и др.

В День туризма вечером на Площади фонтанов также будет организован концерт.