В Азербайджане более 1,5 тыс учителей приняты на работу
26 сентября 2018 19:35 223
В Азербайджане обнародованы результаты электронного размещения по третьему туру приема учителей на работу в общеобразовательные учреждения по срочному договору на 2018/2019 учебный год. Эта информация отправлена в личную страницу кандидатов.
Об этом говорится в среду в сообщении министерства образования Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В ходе электронного размещения 1582 кандидата были приняты на работу.
Принятые на работу учителя до 27 сентября должны представить необходимые документы в территориальный центр финансовых расчетов.
Очередной тур планируется провести в октябре.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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