В Азербайджане задержан фальшивомонетчик

Житель Сабирабадского района Рашад Халилзаде задержан за изготовление фальшивых денег, говорится в сообщении МВД, распространенном в среду.

Житель города Сабирабад И.Акперов 22 сентября обратился в Сабирабадский РОП, сказав, что в этот день в его магазин пришел юноша, который, оплатил покупку сигарет купюрой в 100 манатов. После того как выяснилось, что купюра фальшивая, владелец магазина отнес купюру в районный отдел полиции, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Расследование установило, что купюру юноше дали два его земляка, последние сказали, что купюру им дал мужчина по имени Рашад Халилзаде. Он был задержан, и в ходе оперативных мер было установлено, что помимо обнаруженной поддельной купюры Рашад Халилзаде изготовил еще 18 фальшивых купюр номиналом в 100 манатов и 22 купюры по 50 манатов.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 204 (изготовление, приобретение или продажа фальшивых денег или ценных бумаг) УК Азербайджана.