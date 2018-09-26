В Азербайджане создаются новые аграрные структуры

При министерстве сельского хозяйства Азербайджана создаются производственные предприятия.

Соответствующее решение подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

В частности, такие предприятия создаются в Абшеронском районе (Абшеронское сельскохозяйственное производственное предприятие), Шекинском районе (Шекинское сельскохозяйственное производственное предприятие), Губинском районе (Губинское сельскохозяйственное производственное предприятие), Гусарском районе (Гусарское сельскохозяйственное производственное предприятие), Бейлаганском районе (Бейлаганское сельскохозяйственное производственное предприятие), Гекгельском районе (Гекгельское сельскохозяйственное производственное предприятие), Самухском районе (Самухское сельскохозяйственное производственное предприятие), а также в других районах страны, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно решению главы правительства, при Научно-исследовательском институте виноградарства и виноделия минсельхоза в Агстафинском районе создается "Государственное предприятие сельскохозяйственного производства саженцев винограда", соответствующие предприятия создаются в Шамахинском и Джалилабадском районах. Также создается "Государственное производственное и перерабатывающее объединение "Азераграр"".

Помимо этого, Агдамское коневодческое хозяйство переименовывается в Карабахский конный завод.