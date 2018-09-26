В приграничные с Россией районы Азербайджана направлена вакцина против оспы - ФОТО

Государственная ветеринарная служба при министерстве сельского хозяйства Азербайджана направила в приграничные с Россией районы дополнительные 15 тысяч доз вакцин против оспы, говорится в среду в сообщении Службы, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Вакцина была доставлена в Губинский, Гусарский и Хачмазский районы.

Уже в эти дни завершилась вакцинация в приграничных с Российской Федерацией районах Азербайджана.

Отметим, что специалисты-ветеринары Государственной ветеринарной службы и Республиканской экспедиции против эпизоотических и зоонозных заболеваний были командированы в регионы для оказания практической помощи и рекомендаций. Районные (городские) ветеринарные управления и ветеринарные областные пункты были обеспечены необходимым оборудованием, принадлежностями, вакциной, веществами для дезинфекции и спецодеждой.

Также в соответствие с принципом "холодной цепи" в этих районах проводится вакцинация против нодулярного дерматита и ящура у молодняка крупного рогатого скота в возрасте 3-8 месяцев.

Отметим, что Всемирная организация по охране здоровья животных сообщила о распространении нодулярного дерматита среди крупного рогатого скота в Самарской, Курганской и Челябинской областях, а также оспы в районе Шаховская Московской области.