В Азербайджане задержаны браконьеры, охотившиеся на занесенного в «Красную книгу» сокола
На прибрежной полосе Каспийского моря, на территории Шабранского района задержаны гражданин Ирака и два гражданина Азербайджана, участвовавших в незаконной охоте на сокола, занесенного в "Красную книгу". Об этом говорится в сообщении министерства экологии и природных ресурсов, распространенном в четверг, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
У них были изъяты охотничьи принадлежности, четыре голубя и пойманный сокол с перебитым крылом.
По данному факту в отношении иракского гражданина был составлен протокол, к нему был применен административный штраф в размере 3 100 манатов. Граждане Азербайджана отказались предъявить документы, поэтому для установления их личностей и привлечения к ответственности было совершено обращение в районный отдел полиции.
Раненый сокол был передан в клинику при Алтыагаджском национальном парке, а голуби выпущены на свободу.
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