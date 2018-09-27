БВШН вступила в Международную ассоциацию энергетических университетов

Ректор Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) Эльмар Гасымов принял участие в учредительном съезде Международной ассоциации (сети) энергетических университетов (МАЭУ), состоявшемся в столице Китая Пекине.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, делегатами съезда также стали руководители 28 профильных университетов из 16 стран мира.

Как говорится в сообщении Высшей школы нефти, распространенном в четверг, главные цели создания МАЭУ - развивать системное сотрудничество вузов Китая, в том числе Китайского нефтяного университета (Пекин), и зарубежных энергетических университетов в рамках тенденции развития глобальной энергетики, способствовать сотрудничеству между китайскими и международными энергетическими вузами, содействовать повышению их конкурентоспособности в мировом образовательном пространстве в отрасли энергетики. Это сотрудничество, в частности, предусматривает совместную подготовку студентов, магистрантов и аспирантов, проведение совместных научных исследований, создание международной совместной лаборатории, научный обмен между учеными, открытие международной летней школы, краткосрочный обмен между студентами и преподавателями, научные конференции, а также программы неофициального образования.

После подписания Эльмаром Гасымовым Декларации об учреждении Международной сети энергетических университетов БВШН стала полноправным членом ассоциации. Большинством голосов председателем МАЭУ избран ректор Китайского нефтяного университета (Пекин) Чжан Лайбинь.

Затем были заслушаны выступления ряда руководителей университетов. Выступивший на церемонии ректор БВШН выразил удовлетворение тем, что вуз вступил в эту авторитетную международную организацию. Рассказав об организации учебного процесса в БВШН, деятельности и последних достижениях вуза, он отметил, что Бакинская Высшая школа нефти, которая является флагманом среди профильных вузов Азербайджана, ведет обучение на основе современных технологий и образовательных программ и имеет оснащенные новейшим оборудованием учебные лаборатории, сможет внести достойный вклад в реализацию миссии ассоциации.

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