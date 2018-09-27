Тяжелое ДТП в Баку, есть погибший и пострадавшие
27 сентября 2018 13:48 408
В Баку произошло тяжелое ДТП.
Как сообщает Report со ссылкой на министерство внутренних дел, авария произошла около 9 часов утра 26 сентября на территории поселка Умид Гарадагского района, передает Day.Az.
Житель Ширвана Фариз Мурадов за рулем автомобиля марки Hyundai врезался в припаркованный на обочине дороги автомобиль марки Ford, принадлежащий Шабану Исаеву. Пострадавшие в результате ДТП Ф.Мурадов и его пассажиры - житель Агджабединского района Сахиб Алиев и житель города Ширван Эльхан Новрузов были помещены в больницу. От полученных травм С.Алиев скончался в медицинском учреждении.
Главное управление следствия и дознания ведет расследование.
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