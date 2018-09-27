Директор НИИ кардиологии минздрава Азербайджана освобожден от должности

27 сентября 2018 16:56

Директор НИИ кардиологии им. академика Дж. Абдуллаева Адыль Бахшалиев освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. Об этом говорится в сообщении минздрава Азербайджана, распространенном в четверг, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Приказ об этом подписал министр здравоохранения Огтай Ширалиев.

Другим распоряжением министра директором НИИ назначена Гюльназ Дадашева.

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