Завтра в двух районах Баку и Гянджи будут перебои в подаче газа

Завтра в нескольких районах Баку и в Гяндже будут перебои в подаче газа. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, говорится в четверг в сообщении ПО "Азеригаз".

Согласно сообщению, с 10:00 до завершения ремонтных работ на части Тбилисского проспекта, поселков "Алатава 1" и "Алатава 2", улиц 20 января, А.Магеррамова, А.Гурбанова, Бакиханова, Дж.Мамедкулизаде, Низами, Г.Алиева в Насиминском районе, частично в шестом, седьмом, восьмом и девятом микрорайонах, поселках Расулзаде и Хутор в Бинагадинского района будут наблюдаться перебои в подаче газа. Также с 09:00 будут наблюдаться перебои в подаче газа в Гяндже.

Ограничения связаны с ремонтными работами на магистральном газопроводе Управления экспорта газа.

Ремонтные работы могут частично повлиять на подачу газа в Наримановском и Ясамальском районах, а также на улицах Шарифзаде, Васифа Алиева и Хыдыра Мустафаева жилого массива "Ени Ясамал" в Баку.

Работы будут завершены в течение дня и подача газа будет восстановлена.

В связи с перебоями в подаче газа ПО просит потребителей быть особенно внимательными при использовании газовых приборов и соблюдать правила техники безопасности.