В Баку с начала года на дорогах погибли 130 человек
27 сентября 2018 21:19 218
С первого января по 23 сентября текущего года в Баку было зарегистрировано 392 дорожно-транспортного происшествия.
Об этом Trend сообщил начальник отдела по связям с общественными структурами и пропаганде безопасности дорожного движения Управления дорожной полиции Вагиф Асадов.
По словам Асадова, в результате случившихся ДТП погибли 130 человек, 598 человек получили ранения.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!