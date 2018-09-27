В Баку с начала года на дорогах погибли 130 человек

С первого января по 23 сентября текущего года в Баку было зарегистрировано 392 дорожно-транспортного происшествия.

Об этом Trend сообщил начальник отдела по связям с общественными структурами и пропаганде безопасности дорожного движения Управления дорожной полиции Вагиф Асадов.

По словам Асадова, в результате случившихся ДТП погибли 130 человек, 598 человек получили ранения.