В Баку с начала года на дорогах погибли 130 человек

27 сентября 2018 21:19

С первого января по 23 сентября текущего года в Баку было зарегистрировано 392 дорожно-транспортного происшествия.

Об этом Trend сообщил начальник отдела по связям с общественными структурами и пропаганде безопасности дорожного движения Управления дорожной полиции Вагиф Асадов.

По словам Асадова, в результате случившихся ДТП погибли 130 человек, 598 человек получили ранения.

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