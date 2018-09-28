Часть Абшерона останется без света
28 сентября 2018 13:17 455
Сегодня с 12:00 до 14:30 будут небольшие перерывы в электроснабжении в 25, 26, 28 кварталах города Хырдалан Абшеронского района, Птицеводческом массиве, AAAF Парке, селе Хырдалан, некоторых частях поселка Масазыр.
Об этом говорится в сообщении ОАО "Азеришыг", распространенном в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Ограничения связаны с восстановительными работами, проводимыми на 110-киловольтной Бинагадинской воздушной линии электропередач.
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