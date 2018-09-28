Названа дата проведения диагностического оценивания учителей профучилищ
28 сентября 2018 13:53 127
Очередной этап диагностического оценивания инженерно-преподавательского состава государственных профучилищ будет проведен в ноябре.
Как сообщили Report в министерстве образования, на этом этапе к диагностированию будут привлечены преподаватели и мастера по производственному обучению в регионах, ранее не участвовавшие в этом процессе, передает Day.Az.
Таким образом, планируется завершить процесс оценивания инженерно-преподавательского состава в профучилищах. Целью оценивания является проверка знаний инженерно-преподавательского состава и приведение путем переподготовки их знаний в соответствие с требованиями рынка.
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