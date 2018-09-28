Академия наук Азербайджана и российский вуз подписали договор о сотрудничестве - ФОТО

Национальная академия наук Азербайджана (НАНА) и Российский геологоразведочный университет подписали договор о сотрудничестве, говорится в сообщении Академии наук, распространенном в пятницу.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В Президиуме НАНА состоялась встреча с ректором Российского государственного геологоразведочного университета им. Серго Орджоникидзе профессором Вадимом Косьяновым и проректором этого университета профессором Вагифом Керимовым.



Рассказав гостям об академии, ее президент академик Акиф Ализаде сообщил, что сотрудники организации ведут исследования в приоритетных направлениях развития науки, в ходе которых достигаются важные результаты.

Также он добавил, что НАНА налаживает связи с авторитетными международными научными организациями.



Отметив, что в последние годы в академии осуществляются комплексные мероприятия в области интеграции науки и образования, ученый сообщил, что впервые в истории НАНА с 2015 года проводится прием в магистратуру академии, и основная цель данного шага - привлечение молодежи к научной деятельности и повышение ее научного мышления.

Говоря о Парке высоких технологий НАНА, Ализаде пригласил гостей ознакомиться с пилотными проектами, которые реализуются в данном учреждении. Также он рассказал о достижениях, полученных в академии в области геологии, сейсмологии, гидрогеологии, нефтехимии, химических технологий.

Руководитель НАНА предложил создать совместно с Российским государственным геологоразведочным университетом факультет геологии в Бакинском филиале Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.



Затем выступил профессор Вадим Косьянов, который рассказал о вузе, который представляет.

Сообщив, что университет функционирует с 1918 года, он рассказал о сферах деятельности университета, лабораториях, образовательном процессе и проводимых исследованиях.

Ученый подчеркнул необходимость проведения совместных с НАНА исследований в области разведки месторождений нефти и газа, геологии и т.д., а также обмена кадрами и опытом.

Косьянов отметил, что долгие годы в руководимом им вузе ведется подготовка профессиональных кадров, здесь обучаются студенты из разных стран мира.

Ректор пригласил делегацию НАНА во главе с академиком Акифом Ализаде принять участие в юбилейном собрании, которое пройдет в Москве по случаю 100-летия университета. Также он предложил провести в 2019 году совместный саммит двух стран в области науки и образования.

Затем был подписан договор о сотрудничестве между двумя организациями.

В договоре нашли свое отражение такие вопросы, как расширение связей в сфере науки, образования и инноваций, организация совместных конференций и симпозиумов, публикация статей, проведение совместных исследований в соответствующих областях науки.

Ализаде выразил уверенность в том, что подписанный договор о сотрудничестве окажет положительное влияние на деятельность научных организаций обеих стран.



Во встрече также приняли участие вице-президент НАНА академик Ибрагим Гулиев и начальник управления международных связей аппарата Президиума НАНА доктор философии по биологии Эсмира Алирзаева.