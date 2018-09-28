Стало известно, когда будет проходить большое суммативное оценивание в азербайджанских школах

Большое суммативное оценивание в средних школах Азербайджана планируется проводить во внеурочное время из-за его проведения со стороны руководства школ.

Об этом накануне сказал заведующий сектором министерства образования Видади Багиров, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам завсектором, в новом проекте также указаны сроки проведения оценивания. Согласно новому проекту, малое суммативное оценивание должно проводиться во время урока и в течение 45 минут. Для проведения большого суммативного оценивания планируется выделить, максимум, 90 минут.

Багиров отметил, что согласно новым подходам планируется проведение малого и большого оценивания по 100-балльной шкале.

"Согласно новой системе оценивания, набранные учеником в суммативах 0-30 баллов будут рассматриваться в качестве оценки "2" (неудовлетворительно), 30-60 баллов - "3" (удовлетворительно), 60-80 баллов - "4" (хорошо), 80-100 баллов - "5" (отлично). Этот балл в итоге будет адаптирован с пятибалльной шкалой оценивания, чтобы родители могли сопоставлять эти баллы по пятибалльной шкале. В школьном журнале будут отмечаться обе этих оценки", - отметил Багиров.