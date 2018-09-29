Въезд на крупный проспект в Баку временно ограничивается
29 сентября 2018 11:36 354
В связи с реконструкционными работами на короткое время ограничивается въезд на проспект Бабека со стороны города.
Как сообщает Report со ссылкой на Госагентство автодорог Азербайджана, ограничение будет применено с ночи 29 на 30 сентября и по частям вдоль проспекта, передает Day.Az.
"За возможные временные неудобства Госагентство приносит извинения гражданам и рекомендует водителям воспользоваться альтернативными дорогами в соответствии с направлением движения", - говорится в информации.
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