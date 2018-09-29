В Азербайджане меняется порядок увольнения военнослужащих, совершивших преступление

29 сентября 2018 12:43

В Азербайджане меняются правила увольнения из рядов армии военнослужащего за совершение преступления. 

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, в связи с этим меняется последний пункт статьи 167 "Положения о прохождении воинской службы".

Согласно изменению, приговоренных за совершенное преступление военнослужащих с лишением воинского звания с момента поступления в воинскую часть копии вступившего в законную силу приговора суда для исполнения, а в случаях лишения высших воинских званий - со дня вступления в силу распоряжения об этом соответствующего органа исполнительной власти, увольняют из списка военнослужащих ВС АР. 

Действующий пункт статьи звучит как: "Приговоренных за совершенное преступление военнослужащих с лишением воинского звания увольняются из списка военнослужащих ВС АР с момента поступления в военную часть распоряжения об исполнении вступившего в законную силу приговора суда".

Проект предложен на рассмотрение пленарного заседания Милли Меджлиса.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az