В Азербайджане меняется порядок увольнения военнослужащих, совершивших преступление
В Азербайджане меняются правила увольнения из рядов армии военнослужащего за совершение преступления.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, в связи с этим меняется последний пункт статьи 167 "Положения о прохождении воинской службы".
Согласно изменению, приговоренных за совершенное преступление военнослужащих с лишением воинского звания с момента поступления в воинскую часть копии вступившего в законную силу приговора суда для исполнения, а в случаях лишения высших воинских званий - со дня вступления в силу распоряжения об этом соответствующего органа исполнительной власти, увольняют из списка военнослужащих ВС АР.
Действующий пункт статьи звучит как: "Приговоренных за совершенное преступление военнослужащих с лишением воинского звания увольняются из списка военнослужащих ВС АР с момента поступления в военную часть распоряжения об исполнении вступившего в законную силу приговора суда".
Проект предложен на рассмотрение пленарного заседания Милли Меджлиса.
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