Счастливое спасение бездомной собаки в Баку - ВИДЕО
29 сентября 2018 13:00 515
В поселке Пута Гарадагского района произошел интересный случай.
Жители поселка спасли собаку, голова которой застряла в жестяной банке.
Как передает BAKU.WS со ссылкой на Xezerxeber.az, после вмешательства людей удалось спасти собаку. По словам жителей поселка, это произошло из-за отсутствия мусорных баков, передает Day.Az.
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