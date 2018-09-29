Счастливое спасение бездомной собаки в Баку - ВИДЕО

В поселке Пута Гарадагского района произошел интересный случай.



Жители поселка спасли собаку, голова которой застряла в жестяной банке.



Как передает BAKU.WS со ссылкой на Xezerxeber.az, после вмешательства людей удалось спасти собаку. По словам жителей поселка, это произошло из-за отсутствия мусорных баков, передает Day.Az.



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