Трагичное ДТП в Баку: автомобиль насмерть сбил бабушку и малолетнюю внучку

29 сентября 2018 13:41

В Баку автомобиль насмерть сбил бабушку и внучку.

Об этом Report сообщили в МВД, передает Day.Az.

Так, 28 сентября около 19 часов вечера на территории поселка Сабунчу автомобиль марки "Зил-130", управляемый жителем города Баку Тарланом Имановым, сбил переходивших дорогу жителей столицы Гюллю Салманову и ее малолетних внуков Айгюн и Илькина Мамедовых.

Они были госпитализированы, Г.Салманова и Айгюн скончались в больнице.

По факту Сабунчинским районным управлением полиции ведется расследование.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az