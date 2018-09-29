Трагичное ДТП в Баку: автомобиль насмерть сбил бабушку и малолетнюю внучку
29 сентября 2018 13:41 161
В Баку автомобиль насмерть сбил бабушку и внучку.
Об этом Report сообщили в МВД, передает Day.Az.
Так, 28 сентября около 19 часов вечера на территории поселка Сабунчу автомобиль марки "Зил-130", управляемый жителем города Баку Тарланом Имановым, сбил переходивших дорогу жителей столицы Гюллю Салманову и ее малолетних внуков Айгюн и Илькина Мамедовых.
Они были госпитализированы, Г.Салманова и Айгюн скончались в больнице.
По факту Сабунчинским районным управлением полиции ведется расследование.
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