В Азербайджане изменилась стоимость табачных изделий
30 сентября 2018 14:04 849
Начиная с сегодняшнего дня в магазинах и киосках страны были подняты цены на оптовую и розничную продажу сигарет.
Как сообщает Milli.az, сотрудник Sputnik Azərbaycan, производивший наблюдения в маркетах сообщил, что цены на такие марки сигарет, как "LD" были подняты на 0.30 AZN, а "Sobranie" - на 0.50 AZN. Сигареты "Kent" теперь стоят на 0.30 - 0.40 AZN дороже, передает Day.Az.
Продавцы объясняют это изменение повышением цен на оптовую продажу сигарет.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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