В Азербайджане изменилась стоимость табачных изделий

Начиная с сегодняшнего дня в магазинах и киосках страны были подняты цены на оптовую и розничную продажу сигарет.

Как сообщает Milli.az, сотрудник Sputnik Azərbaycan, производивший наблюдения в маркетах сообщил, что цены на такие марки сигарет, как "LD" были подняты на 0.30 AZN, а "Sobranie" - на 0.50 AZN. Сигареты "Kent" теперь стоят на 0.30 - 0.40 AZN дороже, передает Day.Az.

Продавцы объясняют это изменение повышением цен на оптовую продажу сигарет.