БВШН и Китайский нефтяной университет в Пекине заключили соглашение о сотрудничестве - ФОТО

Ректор Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Эльмар Гасымов и ректор Китайского нефтяного университета (КНУ) в Пекине Чжан Лайбинь подписали Соглашение о сотрудничестве между двумя высшими учебными заведениями, сообщает азербайджанский вуз в понедельник.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, документ направлен на укрепление партнерских связей между вузами в области преподавательской деятельности, обучения специалистов и научных исследований.

Выразив удовлетворение развитием сотрудничества БВШН с КНУ (Пекин), ректор Высшей школы Эльмар Гасымов отметил общность интересов и схожесть целей двух вузов в сфере образования и научной деятельности. В свою очередь, ректор Китайского нефтяного университета в Пекине Чжан Лайбинь выразил уверенность, что налаживание такого двустороннего сотрудничества будет взаимовыгодным, а подписание соглашения сыграет важную роль для ведения совместной преподавательской и научной работы.

Документ, в частности, предусматривает реализацию таких инициатив в сфере образования, как обмен преподавателями и студентами, разработка совместных учебных программ, обмен преподавательским и научным опытом, а также учебными программами, методиками и материалами. В научно-исследовательской области соглашение нацелено на обмен экспертами и учеными, участие в научных конференциях и конференциях, проводимых одним из вузов, обмен научными статьями, совместную подготовку монографий, учебников, учебных материалов и научных статей.

Участники встречи достигли договоренности и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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