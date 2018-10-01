"Девочка-магнит" из Азербайджана притянет и ваше внимание - ВИДЕО

"Девочка-магнит" удивит и вас. 6-летняя девочка обладает необычными способностями.



Как сообщает BAKU.WS со ссылкой на Xəzər TV, к руке малолетней девочки Лейлы Гасымовой примагничиваются металлические предметы и бумаги, передает Day.Az.



Необычные способности девочки засняли на видео ее родители. Лейла вместе с семьей проживает в Хырдалане.



Стало известно, что родители лишь недавно выявили странную способность своего ребенка. Впервые необычное явление заметил брат Лейлы и сообщил об этом родителям.



По словам отца девочки Заура Гасымова, первым делом они обратятся к врачу. Если способность Лейлы не опасна для здоровья, они намерены дальше развивать ее.

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