"Девочка-магнит" из Азербайджана притянет и ваше внимание - ВИДЕО

1 октября 2018 12:04

"Девочка-магнит" удивит и вас. 6-летняя девочка обладает необычными способностями.

Как сообщает BAKU.WS со ссылкой на Xəzər TV, к руке малолетней девочки Лейлы Гасымовой примагничиваются металлические предметы и бумаги, передает Day.Az.

Необычные способности девочки засняли на видео ее родители. Лейла вместе с семьей проживает в Хырдалане.

Стало известно, что родители лишь недавно выявили странную способность своего ребенка. Впервые необычное явление заметил брат Лейлы и сообщил об этом родителям.

По словам отца девочки Заура Гасымова, первым делом они обратятся к врачу. Если способность Лейлы не опасна для здоровья, они намерены дальше развивать ее.

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Maqnit qız sizin də diqqətinizi çəkəcək

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