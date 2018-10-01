"Девочка-магнит" из Азербайджана притянет и ваше внимание - ВИДЕО
"Девочка-магнит" удивит и вас. 6-летняя девочка обладает необычными способностями.
Как сообщает BAKU.WS со ссылкой на Xəzər TV, к руке малолетней девочки Лейлы Гасымовой примагничиваются металлические предметы и бумаги, передает Day.Az.
Необычные способности девочки засняли на видео ее родители. Лейла вместе с семьей проживает в Хырдалане.
Стало известно, что родители лишь недавно выявили странную способность своего ребенка. Впервые необычное явление заметил брат Лейлы и сообщил об этом родителям.
По словам отца девочки Заура Гасымова, первым делом они обратятся к врачу. Если способность Лейлы не опасна для здоровья, они намерены дальше развивать ее.
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