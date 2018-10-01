В Азербайджане начались занятия в дошкольных подготовительных группах

1 октября 2018 11:15

C сегодняшнего дня в дошкольных подготовительных группах начались занятия.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, создание дошкольных подготовительных групп нацелено на повышение психологической устойчивости 5-летних детей в связи с обучением в школе, адаптацию к окружающему миру и образовательной среде и др.

Отметим, что занятия в дошкольных подготовительных группах проводятся 4 дня в неделю, по три занятия в день, в целом 12 занятий. Длительность одного занятия составляет 30 минут, перерыв между занятиями 10 минут.

Занятия в дошкольных подготовительных группах длятся с 1 октября по 31 мая.

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