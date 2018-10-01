Прогноз погоды на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 2 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, передает Day.Az.

Северо-западный ветер днем перейдет в юго-восточный.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 17-20, днем 24-28 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 17-19, днем 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 50-60%.

Завтра в районах Азербайджана в основном пройдет без осадков, однако днем в некоторых северных и западных районах есть вероятность осадков и гроз. Прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 15-20, днем 26-31 градус тепла, в горах ночью ожидается 10-15, днем 19-24 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 2-3 октября на Абшеронском полуострове ожидаются стабильные и комфортные погодные условия, что благоприятно для метеочувствительных людей.

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