Ужасное ДТП в Баку: поезд въехал в пассажирский автобус - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО
15:30
Скончался один из пострадавших в результате столкновения в поселке Бина Хазарского района Баку автобуса номер 160 с поездом.
Об этом в понедельник сказала Trend сотрудница пресс-службы министерства здравоохранения Азербайджана Сафая Ахмедова, передает Day.Az.
Как сообщили Trend в городской клинической больнице номер 3, в результате происшествия скончался несовершеннолетний мальчик.
В настоящее время в больницу поступило 12 человек, их состояние оценивается как тяжелое.
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15:19
В Баку поезд столкнулся с пассажирским автобусом.
Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, ДТП произошло в поселке Бина Хазарского района Баку. Водитель полного пассажиров автобуса маршрутной линии №160, не заметив приближающийся поезд, выехал на железнодорожные пути, в результате чего произошло страшное столкновение.
Как сообщили в министерстве здравоохранения unikal.org, на место происшествия были направлены 10 бригад скорой помощи. По предварительным данным, пострадали 8 человек, которые на данный момент госпитализированы в 3-ю городскую больницу в Сабунчинском районе.
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