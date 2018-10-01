Ужасное ДТП в Баку: поезд въехал в пассажирский автобус - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО

15:30 Скончался один из пострадавших в результате столкновения в поселке Бина Хазарского района Баку автобуса номер 160 с поездом. Об этом в понедельник сказала Trend сотрудница пресс-службы министерства здравоохранения Азербайджана Сафая Ахмедова, передает Day.Az. Как сообщили Trend в городской клинической больнице номер 3, в результате происшествия скончался несовершеннолетний мальчик. В настоящее время в больницу поступило 12 человек, их состояние оценивается как тяжелое. Новость обновляется

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15:19

В Баку поезд столкнулся с пассажирским автобусом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, ДТП произошло в поселке Бина Хазарского района Баку. Водитель полного пассажиров автобуса маршрутной линии №160, не заметив приближающийся поезд, выехал на железнодорожные пути, в результате чего произошло страшное столкновение.

Как сообщили в министерстве здравоохранения unikal.org, на место происшествия были направлены 10 бригад скорой помощи. По предварительным данным, пострадали 8 человек, которые на данный момент госпитализированы в 3-ю городскую больницу в Сабунчинском районе.

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