Госкомитет об уменьшении выпуска вредной религиозной литературы

В Азербайджане заметно уменьшилось издание вредной религиозной литературы.

Об этом в понедельник сказал заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными структурами Гюндуз Исмайлов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в настоящее время в стране работают 42 официальных магазина по продаже религиозной литературы.

Исмайлов напомнил, что процедура выдачи разрешения магазинам продолжается, за ними осуществляется и будет осуществляться контроль.

Зампред уточнил, что большая часть издаваемой в стране религиозной литературы в основном переводная.

"Главная цель в том, чтобы на фоне уменьшения религиозной литературы, ввозимой в страну из-за рубежа, увеличить литературу религиозного содержания, написанную местными авторами. Потому что зарубежная религиозная литература касается образа жизни других стран", - сказал Исмайлов.

По словам зампреда Госкомитета, если в прошлом году только 14 процентов издаваемой в стране религиозной литературы было написано местными авторами, то в этом году эта цифра составляет 23 процента, но и она должна меняться в сторону увеличения.

Завотделом религиоведческой экспертизы Госкомитета Нахид Мамедов сказал, что в прошлом году была проверена религиозная литература 1540 наименований, поступившая для религиоведческой экспертизы, и пресечен импорт и распространение в стране книг 63 наименований, пропагандирующих религиозную нетерпимость, дискриминацию и радикализм.

По его словам, в январе-июне этого года было проверено 483 наименования литературы религиозного содержания, пресечен импорт и распространение в стране 19 книг, пропагандирующих религиозную нетерпимость и радикализм.

"За этот период также была проверена религиозная литература 104 наименований, представленная для религиоведческой экспертизы и последующего издания, 22 из которых были признаны нецелесообразными для издания. Также за указанный период акцизные марки были выданы религиозной литературе 171 наименования", - сказал Мамедов.

Завотделом добавил, что в Азербайджане есть сила, способная сформировать национальную религиозную литературу.

По его словам, в этом году во время экспертизы религиозной литературы учитывается новый приоритет.

"В Азербайджане чересчур много дублирующей друг друга литературы. У нас уже достаточно авторов, которые могут писать на религиозную тему", - сказал Мамедов.