Ужасное ДТП в Баку: поезд въехал в пассажирский автобус, число пострадавших растет

Число пострадавших в результате столкновения автобуса номер 160 с поездом достигло 20 человек. Об этом сообщил Trend глава пресс-службы министерства здравоохранения Парвиз Абубекиров, передает Day.Az.

По его словам, семеро пострадавших - женщины, 10 - мужчины, трое - дети. Один пострадавший ребенок скончался по дороге в больницу.

Как сказала Trend глава пресс-службы ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Севиндж Гадирова, в столкновении пассажирского автобуса с поездом в бакинском поселке Бина нет никакой вины машиниста поезда.

По ее словам, водитель автобуса заехал на охраняемую территорию, въезд на которую запрещен.

"Эта территория является охраняемой. Шлагбаумы с обеих сторон железной дороги были закрыты", - отметила Гадирова.

Глава пресс-службы добавила, что скорость поезда составляла 30 километров в час. Водитель автобуса, несмотря на то, что шлагбаумы были закрыты, выехал на путь и столкнулся с поездом. По ее словам, в настоящее время проводится расследование на месте происшествия.