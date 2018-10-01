Названа причина столкновения автобуса с поездом в Баку

1 октября 2018 16:38

В столкновении пассажирского автобуса с поездом в бакинском поселке Бина нет никакой вины машиниста поезда. Об этом сказала Trend глава пресс-службы ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Севиндж Гадирова, передает Day.Az.

По ее словам, водитель автобуса заехал на охраняемую территорию, въезд на которую запрещен.

"Эта территория является охраняемой. Шлагбаумы с обеих сторон железной дороги были закрыты", - отметила Гадирова.

Глава пресс-службы добавила, что скорость поезда составляла 30 километров в час. Водитель автобуса, несмотря на то, что шлагбаумы были закрыты, выехал на путь и столкнулся с поездом. По ее словам, в настоящее время проводится расследование на месте происшествия.

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