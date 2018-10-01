Появились новые кадры с места ДТП с маршруткой и поездом в Баку - ВИДЕО

1 октября 2018 16:50

В поселке Бина Хазарского района Баку поезд столкнулся с пассажирским автобусом №160.

Количество пострадавших в результате столкновения составляет 26 человек.

Специалист пресс-службы министерства здравоохранения Сафая Ахмедова сообщила Report, что из пострадавших в настоящее время 22 размещены в Городской клинической больнице №3 (Сабунчи), передает Day.Az.

Она отметила, что пострадавший во время инцидента ребенок умер по дороге в больницу.

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Bakıda dəhşətli qəza: qatar sərnişin dolu avtobusu vurdu-5

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Bakıda dəhşətli qəza: qatar sərnişin dolu avtobusu vurdu-4

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Bakıda dəhşətli qəza: qatar sərnişin dolu avtobusu vurdu-3

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Bakıda dəhşətli qəza: qatar sərnişin dolu avtobusu vurdu-2

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Bakıda dəhşətli qəza: qatar sərnişin dolu avtobusu vurdu -1

Видео: Керим Мамедов

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