Появились новые кадры с места ДТП с маршруткой и поездом в Баку - ВИДЕО

В поселке Бина Хазарского района Баку поезд столкнулся с пассажирским автобусом №160.

Количество пострадавших в результате столкновения составляет 26 человек.

Специалист пресс-службы министерства здравоохранения Сафая Ахмедова сообщила Report, что из пострадавших в настоящее время 22 размещены в Городской клинической больнице №3 (Сабунчи), передает Day.Az.

Она отметила, что пострадавший во время инцидента ребенок умер по дороге в больницу.