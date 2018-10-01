Появились новые кадры с места ДТП с маршруткой и поездом в Баку - ВИДЕО
1 октября 2018 16:50 348
В поселке Бина Хазарского района Баку поезд столкнулся с пассажирским автобусом №160.
Количество пострадавших в результате столкновения составляет 26 человек.
Специалист пресс-службы министерства здравоохранения Сафая Ахмедова сообщила Report, что из пострадавших в настоящее время 22 размещены в Городской клинической больнице №3 (Сабунчи), передает Day.Az.Она отметила, что пострадавший во время инцидента ребенок умер по дороге в больницу.
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